Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, 7. Dezember 2021, 8.05 Uhr und Dienstag, 7. Dezember 2021, 8.35 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Wohnhaus in der Meyeresch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 14.58 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus Vechta aus deren am Körper getragenen Handtasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Oldenburger Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-943-0, entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Montag, 6. Dezember 2021, 16.30 Uhr und 7. Dezember 2021, 9.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen zwei Werbeflächen hinter einem Tor im Stadion an der Steinfelder Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 18.08 Uhr, geriet ein 38-jähriger Autofahrer aus Lohne in der Brinkstraße in eine Verkehrskontrolle. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 28-jährige Halter des Fahrzeugs stellte dem Tatverdächtigen das Fahrzeug zur Verfügung. Auch ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 07. Dezember 2021, um 23.10 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Lohner Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der man unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 11.28 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Vechta von einem Parkstreifen im Pagenstertweg auf die Straße in Richtung Marschstraße. Hierbei übersah er einen 78-jährigen Pedelec Fahrer aus Vechta, welcher auf dem Pagenstertweg in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 13:50 Uhr, wollte ein 23-jähriger Autofahrer aus Steinfeld von einem Tankstellengelände nach links auf die B214 auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 57-jährigen Autofahrerin aus Holdorf, welche auf der B214 in Richtung Diepholz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, darüber hinaus wurde eine Straßenlaterne zerstört. Der Sachschaden liegt bei ca. 12500 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr parkte eine 75-jährige Geschädigte ihren Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Osnabrücker Straße. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde das Fahrzeug beschädigt, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3.000,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 16.25 Uhr fuhr eine 59-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden auf der Großen Straße mit einem Pkw in Richtung Ortskern und wollte nach links in die Straße An der Bleiche abbiegen. Während des Abbiegevorganges geriet die 59-Jährige zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass sie einen 28-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, der dort mit einem Fahrrad fuhr, touchierte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.550,00 EUR.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr, parkte eine Frau ihren Dacia Sandero auf dem hinteren Parkplatz einer Bank in der Marktstraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung hinten links fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

