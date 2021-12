Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung (mit Foto)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sechs schwerwiegende Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt

Landkreis und Polizei kontrollierten am Wochenende 40 Lokalitäten

Am vergangenen Wochenende waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes des Landkreises Vechta sowie der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Kreisgebiet Vechta unterwegs und haben verschiedene Örtlichkeiten wie Gaststätten, Clubs und Bars bezüglich der Umsetzung der Niedersächsischen Corona-Verordnung überprüft. Generell verliefen die Kontrollen gut und trafen auf Verständnis von Seiten der Gäste und Betreiber. Vereinzelt wurden minderschwere Verstöße festgestellt. So wurde mitunter die Maske nicht korrekt getragen oder das Hygienekonzept war unvollständig. Bei insgesamt sechs Örtlichkeiten wurden jedoch schwerwiegendere Mängel festgestellt, so dass in einem Fall sogar der Betrieb der Einrichtung untersagt werden musste.

"Die festgestellten Mängel zeigen, dass die Kontrollen sinnvoll gewesen sind", sagt Landrat Tobias Gerdesmeyer. "In Zeiten, in denen die Coronazahlen nach wie vor steigen, ist es wichtig, dass sich die Betriebe an die Vorgaben halten. Nur so können wir die Gesundheit der Gäste und des Personals schützen. Aus diesem Grunde werden wir in Kooperation mit der Polizei am kommenden Wochenende erneut unterwegs sein und Kontrollen durchführen."

Ähnlich sieht es auch der leitende Polizeidirektor der Inspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum: "Eine konsequente Einhaltung der Regelungen sollte im Interesse aller sein, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Bestimmungen sollen uns und vor allem die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft schützen." Weiterhin resümiert er: "Die vergangene Kontrolle verdeutlicht aber, dass diese Regeln noch nicht alle Menschen verinnerlicht haben. Die stark angestiegenen Infektionszahlen in unserem Inspektionsbereich erfordern flächendeckende und gezielte Kontrollen und dabei werden wir die Landkreise verstärkt unterstützen. "

Weitere Informationen zum Thema "Corona" finden Sie auf der Homepage des Landkreises Vechta unter www.landkreis-vechta.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell