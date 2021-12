Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 06. Dezember kam es um 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Quakenbrücker Straße zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt aus einem PKW: Eine 63-jährige Frau aus Bakum hatte nach dem Einkauf ihren Einkaufskorb samt Portmonee mit Autoschlüssel auf dem Beifahrersitz ihres Fahrzeuges abgestellt. Während sie dann den Einkaufswagen wegschob, wurde sie von einem ihr unbekannten Mann mit südländischem Erscheinungsbild in ein Gespräch verwickelt. Als sie zum Auto zurückkehrte, befand sich ihr Portmonee nicht mehr im Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es um 15.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Mann aus Dinklage fuhr mit seinem PKW beim vorwärts Einparken auf den PKW eines 35-Jährigen aus Dinklage auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bakum OT Vestrup - Einbruchdiebstahl in Bau-/Aufenthaltscontainer

Zwischen Donnerstag, 02. Dezember 2021, 13.15 Uhr, und Montag, 06. Dezember 2021, 06.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen am neuen Windpark in Vestrup, Hochelstener Straße, befindlichen Baucontainer und entwendeten eine Rundumleuchte und eine Kaffeemaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 03. Dezember 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 06. Dezember 2021, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Wand der Universitätsmensa in der Universitätsstraße so massiv, dass sich der Putz von der Wand löste. Der entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Am Montag, 06. Dezember 2021, wurde um 22.35 Uhr in den Moorgärten ein 19-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Da ein freiwilliger Drogenvortest abgelehnt wurde, wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Sachbeschädigung

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen Freitag, 03. Dezember 2021, 13.00 Uhr, und Montag, 06. Dezember 2021, 07.30 Uhr, die Glasscheiben von mehreren Baggern und einer Walze, welche sich auf einer Baustelle im Westring befanden, beschädigt. Darüber hinaus wurde ein dort befindlicher Baucontainer mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 06. Dezember 2021, wurde gegen 10.15 Uhr auf der Rottinghauser Straße ein 64-jähriger Führer eines Mofas festgestellt, dessen Kleinkraftrad deutlich schneller als 25 km/h fuhr. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 64-Jährige, wohnhaft in Neuenkirchen-Vörden, nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es gegen 19.10 Uhr auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-Jährige aus Osnabrück befuhr mit ihrem Pkw die Kirchstraße in Fahrtrichtung Lehmder Straße und geriet in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 41-Jährigen aus Damme zusammen, welcher gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn unterwegs war. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20000 Euro. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit. Alle Beteiligten wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mittels Rettungwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bereits am Donnerstag, 02. Dezember 2021, wurde gegen 19.20 Uhr auf der Astruper Straße ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es gegen 08.40 Uhr auf der Bundesautobahn A1 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhr links neben einem bislang unbekannten LKW-Fahrer die BAB A1 in Richtung Oldenburg. Zwischen der Anschlussstelle Neuenkirchen und Holdorf, im dortigen Baustellenbereich, geriet der LKW-Fahrer nach links auf die Fahrspur des 28-Jährigen. Dieser wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er die Mittelleiplanke. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es gegen 06.30 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 37-jähriger LKW-Fahrer aus Polen befuhr mit seinem Sattelzug die Diepholzer Straße in Lohne in Fahrtrichtung Lohne. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug entgegen. Im Begegnungsverkehr gerieten dann beide Sattelzugmaschinen mit ihren Außenspiegeln aneinander, wobei der Außenspiegel vom LKW des 37-Jährigen beschädigt wurde. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

