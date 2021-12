Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Höltinghausen - Diebstahl von Weihnachtsbäumen

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. Dezember 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 06. Dezember 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zahlreiche geschlagene und bereits eingenetzte Tannenbäume eines 60-Jährigen aus Halen. Diese waren auf einer Ackerfläche an einem Feldweg zwischen der Eisenbahnstraße und Am Forst gelagert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Emstek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 03. Dezember 2021, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft an der Halener Straße die beigefarbene Leder-Geldbörse samt Inhalt einer 79-Jährigen aus Emstek aus deren im Einkaufswagen stehenden Einkaufskorb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Lastrup - Diebstahl eines Betonmischers

Zwischen Donnerstag, 02. Dezember 2021, 20.00 Uhr, und Freitag, 03. Dezember 2021, 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Hutmacherweg den orangenen ATIKA Betonmischer einer 29-Jährigen aus Lastrup. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 03. Dezember 2021, 00.00 Uhr, und Montag, 06. Dezember 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Meerdorfer Straße ein Fenster des Gebäudes vom dortigen Jugendtreff. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Am Montag, 06. Dezember 2021, zwischen 06.30 Uhr und 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Festplatte der Videoüberwachungseinrichtung einer Firma für Beton- und Erdarbeiten an der Bunner Landstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es zwischen 11.05 Uhr und 11.10 Uhr auf der Langenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Langenstraße aus unbekannter Richtung und beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten weißen PKW VW Passat Kombi eines 26-Jährigen aus Lähden im Bereich des linken Außenspiegels. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es gegen 08.10 Uhr auf der Nordwest-Tangente zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-jährige Frau aus Essen (Oldenburg) überquerte mit dem Pkw die vorfahrtsberechtigte Nordwest-Tangente vom Nadorster Weg in Richtung Barlager Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 23-jährigen PKW-Fahrer aus Quakenbrück, der mit dem Pkw die Nordwest-Tangente von der Bundesstraße B68 in Richtung Löningen befuhr. Es entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 6000 an beiden PKW. Die Beteiligten blieben unverletzt.

