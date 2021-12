Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl von Kleintieren

In der Zeit zwischen dem 02. Dezember 2021, 18.00 Uhr, und Freitag, 03. Dezember 2021, 16.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Stallgebäude in der Ostlandstraße und entwendeten diverses Geflügel und Kaninchen eines 57-Jährigen aus Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter (05492) 960660 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, beschädigte um 05.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter im Übergangsweg mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe eines dortigen Wohnhauses. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Auffinden von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, wurde gegen 14.10 Uhr von einer 36-jährigen Zeugin aus Vechta beobachtet, wie auf einem rückwärtigen Spielplatz in der Erich-Köhler-Straße zwei bislang unbekannte männliche Personen Beutel mit grünlicher Substanz in der Sandfläche des angrenzenden Spielplatzes deponierten. Im Anschluss entfernen sich die Personen von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass es sich bei dieser Substanz um Betäubungsmittel handelte. Dieses wurde sichergestellt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - Südländisches Erscheinungsbild, - Ca. 18 bis 19 Jahre alt, - Dunkelhaarig, - eine Person trug eine helle blaue Jacke getragen, die andere eine dunkelblaue Jacke und eine beigefarbene Umhängetasche, die quer über dem Oberkörper getragen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Quakenbrücker Straße in Richtung Dinklage. Dabei geriet er auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 23-Jähriger aus Quakenbrück wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen sowie einer Buchenhecke. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 5000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kennzeichen

Von Freitag, 03. Dezember 2021, 17.00 Uhr, bis Samstag, 04. Dezember 2021, 13.00 Uhr, wurde das hintere Kennzeichen (VEC-YM 258) eines PKW der Marke VW up in der Gildestraße in Vechta entwendet. Weiterhin wurde in der Kronenstraße ein Kennzeichen eines Hyundai entwendet (VEC-JV 228). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 03. Dezember 2021, 20.00 Uhr bis Samstag, 04. Dezember 2021, 10.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Brägelmannstraße in Vechta die Verkleidung des Türgriffes an der Beifahrerseite eines PKW VW Golf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Freitag, 03. Dezember 2021, gegen 15.05 Uhr, entnahm ein bislang unbekannter Täter aus der Auslage eines Elektronikfachgeschäftes in der Falkenrotter Straße in Vechta ein Smartphone und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter, das Vorderrad eines Fahrrades des Herstellers "Victoria", welches zum Tatzeitpunkt in Fahrradständer eines Einzelhandelsgeschäftes in der Visbeker Straße in Goldenstedt stand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, zwischen 01.15 Uhr und 01.35 Uhr, befuhr ein 49-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Waldhornstraße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Atemalkoholgehalt betrug 1,87 Promille. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse aus PKW

Bereits am Donnerstag, 02. Dezember 2021, um 11.15. Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem auf dem Parkplatz der Volksbank in der Falkenrotter Straße abgestellten PKW die Geldbörse samt Inhalt einer 83-Jährigen aus Vechta. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: -blaue Steppjacke -schwarz/graue Jeans schwarz/grau -schwarzes gepflegtes Haar -Anfang 30 Jahre -südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

