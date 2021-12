Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 04/12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfalllflucht in Vechta

Am Sa., 04.12.2021, gg. 08.00 h parkte eine 41-jährige aus Vechta ihren blauen Pkw VW Golf in der Stresemannstraße in Höhe des Hauses Nr. 4. Bei ihrer Rückkehr gg. 16.00 h stellte sie frische Schäden im hinteren, linken Bereich ihres Pkw -Stoßfänger- fest. Der Verursacher hatte sich unerkannt entfernt. Zeugen des Vorfalls bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 04.12.2021, um 13:00 Uhr stand ein 51-jähriger Vechtaer mit seinem PKW außerorts auf der Falkenrotter Straße unmittelbar hinter der Brücke zur B69, auf dem rechtsseitigen Grünstreifen. Ein nachfolgender 52-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem stehenden PKW. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die beiden Parteien sind sich uneinig, was die Ursache des Unfalles betrifft. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallursache geben können, Kontakt mit der Polizei Vechta unter 04441/943-115 aufzunehmen.

Vechta - Verkehrsunfall, zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (05.12.2021) in Vechta wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14:25 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Straße "An der Gräfte" in Richtung des Kreisverkehres und erkannte zu spät, dass vor ihm ein 23-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Der 22-Jährige fuhr auf den Pkw des 23-Jährigen auf. Der 23-Jährige Fahrzeugführer, sowie ein weiterer 23-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Verkehrsunfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

