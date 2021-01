Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau trifft auf Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Auf der Ovelgönnestraße wurde am Montagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Bewohnerin hörte gegen 5.25 Uhr verdächtige Geräusche an einer Terrassentür und an der Haustür. Als sie wenig später nachschaute, sah sie plötzlich einen unbekannten Mann im Hausflur. Während die Frau losschrie, lief der Einbrecher an ihr vorbei. Dabei stieß er die Frau noch zur Seite, sie blieb aber unverletzt. Die Frau rannte anschließend nach draußen und bat einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete über die Terrassentür in den Garten - und dann weiter in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70m groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, auffallend "kräftige Hände". Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Wertsachen gestohlen. Die Polizei sucht (unter der Tel. 0800/2361 111) Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher geben können.

