POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg Emstek - Diebstahl einer Dekorationskuh In der Zeit von Freitag, 03.12.2021, 22:00 Uhr, bis Samstag, 04.12.2021, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Dekorationskuh aus einem Garten an der Kirchstraße in Emstek. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung eines PKW

In der Zeit von Freitag, 03.12.2021, 10:00 Uhr, bis Samstag, 04.12.2021, 05:45 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines an der Hauptstraße in Garrel abgestellten PKW ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Cloppenburg - Reifen zerstochen

In der Zeit von Freitag, 03.12.2021, 21:00 Uhr, bis Samstag, 04.12.2021, 14:00 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines in der Emsteker Straße in Cloppenburg abgestellten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Trunkenheit im Verkehr Am 04.12.2021 gegen 20:25 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem PKW die Straße Zum Gogericht in Emstek, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem ist der Cappelner nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille. Gegen den Cappelner wurden ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Samstag, 04.12.2021, um 21:45 Uhr befuhr eine 64-jährige Garrelerin die Sager Straße in Richtung Händelstraße. Sie übersah einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW und kollidierte mit diesem. Sie und ihr 71-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Löningen - Sachbeschädigung eines PKW durch Graffiti In der Zeit von Freitag, 03.12.2021, um 19:30, bis Samstag, 04.12.2021, 08:00 Uhr, besprühten den im Schwedenweg in Löningen abgestellten PKW. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

