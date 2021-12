Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 03.12.21 bis 04.12.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 03.12.2021, gg. 16:05 Uhr, ereignete sich auf der B69, auf Höhe der Abfahrt Lohner Straße, in Vechta ein Verkehrsunfall. Ein Zurrgurt eines Sattelaufliegers schlug beim Vorbeifahren an den linken Außenspiegel des entgegenkommenden PKW des 18-jährigen Fahrzeugführers. Dabei wurde der linke Außenspiegel des PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der LKW in Richtung Diepholz. Zeugen bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 03.12.2021, um 20.20 Uhr, bemerkte ein Polizeibeamter (auf dem Weg zum Dienst), in Vechta auf dem Bokerner Damm, ein Kleinkraftrad, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Unter Hinzuziehung einer Streife konnte der 15-jährige Bakumer angehalten und kontrolliert werden. Das Kleinkraftrad war nicht versichert und der 15-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 04.12.21, gegen 00.30 Uhr, wollte ein 23-jähriger aus Lohne als Fußgänger die Große Straße im Bereich An der Propstei in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Ein von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Große Straße aufbiegender PKW-Fahrer übersah den Fußgänger und es kam zu einer leichten Berührung. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung feststellen zu lassen. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt, mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, 04441/9430, zu melden.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, 04.12.2021, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Schweden mit seinem PKW die B69 in 49377 Vechta. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten.

Damme OT Osterfeine - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am Samstag, dem 04.12.2021, gegen 01:15 Uhr, hat ein 22-jähriger Dammer den Von-Galen-Weg im Ortsteil Osterfeine mit seinem Pkw Renault befahren. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeistation in Damme hat schließlich einen Wert von 0,64 Promille ergeben. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lohne - Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigten am Freitag (03.12.2021) in Lohne, Clodiusstraße, an einem Wohnhaus die Scheibe der Hauseingangstür. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Anschließend floh der Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall, eine Person verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (03.12.2021) in Steinfeld wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf mit seinem Wagen die Holdorfer Straße in Richtung Holdorf. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und versuchte gegenzulenken. Dabei schleuderte sein Pkw gegen eine Mauer. Der junge Mann wurde zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell