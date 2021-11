Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lingenfeld - Verstoß gegen Durchfahrtsverbot wird teurer

Germersheim/Lingenfeld (ots)

Am Montagvormittag überwachte die Polizei die Durchfahrtsverbote "Am Hirschgraben" in Lingenfeld und bei der Insel Grün in Germersheim. Erfreulicherweise kam es während der Kontrollzeit von einer Stunde zu keinerlei Beanstandungen. Ob das mit der Novellierung des Bußgeldkatalogs zum 09.11.2021 zusammenhängt, bleibt abzuwarten. Regelverstöße im Straßenverkehr werden nun härter geahndet. Mittlerweile kostet der Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot anstatt 20 Euro mindestens 50.- Euro. Bei Mehrfachtätern, bei denen die Polizei einen Vorsatz begründet, kann sich das Bußgeld auf 100.- Euro erhöhen.

