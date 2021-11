Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geburtstagsfeier endet in Rauferei

Edenkoben (ots)

Überhöhter Alkoholkonsum dürfte Auslöser für eine Handgreiflichkeit auf einer Geburtstagsfeier am frühen Sonntagmorgen (14.11.2021, 5 Uhr) gewesen sein. Dabei hat ein 25 Jahre alter Gast einem 39-Jährigen zweimal ins Gesicht geboxt, weshalb er eine Unterkieferfraktur erlitt. Der Mann erschien nach Nüchternheit am Sonntagabend bei der Polizei und erstattete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen seinen Kontrahenten. Seinen Angaben zufolge seien die Fausthiebe grundlos gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

