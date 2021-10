Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz nach mehrfacher Schussabgabe in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Neukloster (ots)

Am 25.10.2021 gegen 18:10 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf, dass durch eine unbekannte männliche Person vor dem Rathaus in Neukloster mehrere Schüsse in die Luft abgegeben worden sind. Mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Wismar und benachbarter Reviere verlegten daraufhin zum Tatort. Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass sich die unbekannte männliche Person nach der Schussabgabe in ein benachbartes Wohnhaus begeben hatte. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnten aus dem betreffenden Wohnhaus weitere Schussgeräusche wahrgenommen werden. Unmittelbar darauf verließ eine männliche Person, auf welche die zuvor bekannte Personenbeschreibung zutraf, das Wohnhaus. Der stark alkoholisierte Mann konnte durch die vor Ort befindlichen Polizeikräfte überwälltigt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der folgenden Durchsuchung des 42-Jährigen, am Ereignisort wohnenden, deutschen Mannes wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden. Ein erkennbares Motiv für die Abgabe der ziellosen Schreckschüsse ist gegenwärtig nicht bekannt. Personen wurden nicht bedroht oder verletzt. Der Beschuldigte ist mehrfach polizeibekannt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Der Beschuldigte wurde anschließend ins Polizeigewahrsam verbracht. im Auftrag Marc Philipp Wohlgebohren Polizeihauptrevier Wismar

