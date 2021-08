Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbrüche in Pkw -

Diez (ots)

Seit etwa Ende Juni 2021 kam es im Stadtgebiet von Diez vermehrt zu Einbrüchen in Pkw. In allen Fällen wurden hierbei nach Einschlagen von einer Scheibe der Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Die Tatorte lagen aktuell insbesondere in den Straßenzügen Christiansweg und Wilhelm-von-Nassau-Park. Die Polizeiinspektion Diez bittet, insbesondere in den Nachtstunden zwischen 01:00 und 05:00 Uhr, verdächtige Personen zeitnah hiesiger Dienststelle telefonisch zu melden. In diesem Zusammenhang sollten Fahrzeugbesitzer unbedingt beachten, dass sie weder Wertsachen noch Bargeld im Fahrzeuginneren - auch nicht im Kofferraum - hinterlassen. Auch Verstecken ist sinnlos, denn erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

