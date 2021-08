Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod- Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Rennerod (ots)

Am Samstag, den 07.08.2021 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Pizzeria und eines Fitnessstudios in der Brunnenstraße, Höhe der Hausnummer 20, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein PKW, Marke Peugeot, Farbe Silber-Gelb, durch einen orangefarbenen PKW beschädigt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Westerburg unter der Rufnummer: 02663-98050 zu melden.

