POL-HRO: Beleidigendes Transparent auf der BAB 24 festgestellt

FC St. Pauli im Vorfeld des Fußballspiels gegen FC Hansa Rostock beleidigt

Rostock (ots)

Im Vorfeld des Fußballspiels zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock am 24.10.2021 stellte die Autobahnpolizei Stolpe während der Streife auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Raststätte Stolpe Nord und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe ein Transparent an einer Brücke fest. Auf dem 6 Meter x 1,5 Meter großen Transparent stand die Aufschrift: "Paulischweine!!!". Des Weiteren wurde ein Schweinekopf an der Brücke befestigt. Das Plakat und der Kopf wurden umgehend enfernt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Rainer Fricke Polizeiführer vom Dienst

