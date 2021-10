Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Antisemitische Schriftzüge in Rostock festgestellt

Rostock (ots)

Im Vorfeld der Partie des FC St. Pauli gegen den F.C. Hansa Rostock am Sonntag in Hamburg sind im Rostocker Stadtgebiet bereits Graffiti festgestellt worden, die auf das feindschaftliche Verhältnis beider Fan-Lager hinweisen. Darunter auch antisemitische Schmierereien an einer Brücke in Evershagen. Nach Hinweisen hat die Kriminalpolizeiinspektion Rostock die Ermittlungen aufgenommen, der Staatsschutz ist involviert.

Zeugen, die Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Brücke wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 038208/8882222 oder per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de

