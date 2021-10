Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter nach Aufsprengung eines Zigarettenautomaten in Rostock gestellt

Rostock (ots)

Am 16.10.2021 gegen 21:55 Uhr informierten Zeugen das Polizeihauptrevier Reutershagen, dass zwei Unbekannte den Zigarettenautomaten am Rostocker Steintor aufgesprengt hatten. Die Täter sollten anschließend in die östliche Altstadt geflüchtet sein. Die am Tatort eintreffenden Beamten bestätigten, dass offenbar Zigaretten aus dem Automaten entwendet wurden. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige anhand der Zeugenbeschreibung festgestellt werden. Bei den beiden deutschen Jugendlichen (14 und 17 Jahre) konnten insgesamt 11 entwendete Schachteln Zigaretten aufgefunden werden. Nach ersten Ermittlungsergebnissen hatten die beiden den Zigarettenautomaten mittels Pyrotechnik "geöffnet". Der Kriminaldauerdienst konnte umfangreiches Spurenmaterial sowohl beim Automaten als auch bei den Tatverdächtigen sichern. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Betreuungspersonen übergeben. Im Auftrag Carsten Kroll Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

