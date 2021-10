Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: SEK-Einsatz nach häuslicher Gewalt in Rehna

Rehna (ots)

Am 16.10.2021 kam es gegen 16:53 Uhr zu einer häuslichen Gewalt zum Nachteil einer 37-jährigen schwangeren Frau in Rehna. Die deutsche Geschädigte konnte eigenständig die gemeinsame Wohnung verlassen und medizinisch begutachtet werden. Die Frau und ihr ungeborenes Kind blieben nach dem Angriff zum Glück unverletzt. Der ebenfalls deutsche, 31-jährige Tatverdächtige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und verbarrikadierte sich im Verlaufe des Einsatzes in der Wohnung und drohte einschreitende Beamten mit einem Messer anzugreifen. Da von dem psychisch vorerkrankten Mann eine Gefahr für sich und auch Einsatzkräfte ausging, kamen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Der Mann wurde im Verlauf der Gewahrsamnahme leicht verletzt und im Anschluss ins Krankenhaus nach Wismar verbracht. Der Polizeieinsatz in dem Mehrfamilienhaus in Rehna dauerte bis 24:00 Uhr an. Im Auftrag Steven Ziehl PP Rostock, Einsatzleitstelle

