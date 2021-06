Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Geldautomat in Kirchrode gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 12.06.2021, haben drei Täter einen Geldautomaten in Hannover-Kirchrode gesprengt. Anschließend fuhren die bislang unbekannten Täter mit einem dunklen Pkw davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover sprengten drei bislang unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr einen Geldautomaten in der Straße "Großer Hillen" in Hannover-Kirchrode. Aufmerksame Anwohner informierten über den Notruf die Polizei. Durch die Detonation wurde der Vorraum des Geldinstituts komplett verwüstet, ebenfalls wurde die Zugangstür zur Bank entglast und zerstört, desgleichen wurde die Fassade stark beschädigt. Im Anschluss flüchteten die Täter in einem dunklen Pkw, vermutlich in einem VW Golf Typ fünf oder ähnlich, in Richtung Wasserkampstraße. Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes ist bislang unbekannt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Die Täter waren dunkel gekleidet, hatten eine normale Statur und waren maskiert. Schätzungsweise waren sie 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Geschehen, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover, Telefon 0511 109-5555, zu melden. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell