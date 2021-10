Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickbetrüger geben sich als Telekommitarbeiter aus

Klein-Winternheim (ots)

06.10.2021, 12:00 Uhr

Ein 80-jähriger Mann wurde am Mittwochmittag Opfer zweier bislang unbekannter Trickbetrüger. Gegen 12:00 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür des 80-Jährigen und gaben vor, sie kämen von der Telekom und müssten an einem Schaltschrank etwas überprüfen, da eine Störung der Telefonleitungen vorläge. Während einer der Täter den Rentner in ein Gespräch verwickelte, verschwand der zweite Täter aus dem Sichtfeld des 80-Jährigen unter dem Vorwand etwas überprüfen zu müssen. Nachdem die beiden Täter das Haus verlassen hatten, stellte der Geschädigte fest, dass der Schmuck seiner verstorbenen Frau gestohlen wurde. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

- männlich - circa 30 Jahre - 180cm - schlank - helles T-Shirt - mitteleuropäisches Aussehen - sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt.

2.Person:

- männlich - circa 30 Jahre - dunkelhaarig - etwas kleiner und kräftiger

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell