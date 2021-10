Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beim Gassi gehen bewusstlos geschlagen

Mainz-Neustadt (ots)

05.10.2021, 23:30 Uhr

Für einen 55-jährigen Hundehalter aus Mainz, endete der Dienstagabend mit Verletzungen und einer beschädigten Brille. Der 55-jährige war gegen 23:30 Uhr mit seinem jungen Hund in der Mainzer Neustadt unterwegs, als er auf Grund einer den Gehweg versperrenden Baustelle, kurzzeitig auf der Fahrbahn laufen musste. Als ein Auto in die Straße einbog und der Fahrer die Hupe betätigt, erschreckten sich Hund und Hundehalter. Der 55-Jährige regte sich lautstark über das Verhalten des Autofahrers auf, woraufhin der Fahrer den Wagen anhielt, ausstieg und auf den 55-Jährigen zuging. Dieser entschuldigte sich sogar noch dafür auf der Fahrbahn gelaufen zu sein wurde aber vom Fahrer direkt angegriffen und ins Gesicht geboxt. Der 55-jährige fiel hiernach bewusstlos zu Boden und der Angreifer flüchtete mit seinem Fahrzeug. Von aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen vom Fahrzeug des Angreifers abgelesen und die Polizei verständigt werden. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

