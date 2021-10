Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei auf Parkplatz

Mainz-Mombach (ots)

02.10.2021, 04:42 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden zwei 22-jährige Männer auf dem Parkplatz einer Diskothek in Mainz-Mombach, von einer Personengruppe angegriffen und zusammengeschlagen. Hintergrund waren zunächst verbale Streitigkeiten, in deren Verlauf die beiden 22-jährigen körperlich angegriffen wurden. Beide Geschädigte mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, einer der beiden musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die männlichen Täter flüchteten unmittelbar nach dem Angriff mit einem Fahrzeug. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten von Funkstreifen der Mainzer Polizei mehrere Personen im Alter von 20-25 Jahren angetroffen werden, die mit der zuvor abgegebenen Personenbeschreibung der Tätergruppierung übereinstimmten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

