POL-RE: Marl: Fahrradfahrer fährt Auto auf

Recklinghausen (ots)

An der Einmündung Loemühlenweg/ Ovelheider Weg fuhr ein 80-jähriger Fahrradfahrer auf das stehende Auto einer 38-Jährigen von hinten auf. Der 80-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand leichter Sachschaden. Beide Fahrer wohnen in Marl. Sie waren zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Loemühlenweg unterwegs. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, gegen 18 Uhr.

