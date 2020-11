Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kassiererin wird Opfer eines Wechseltricks

AhausAhaus (ots)

Am Freitag betraten zwei noch unbekannte Männer gegen 14.45 Uhr ein Geschäft an der Schorlemer Straße. Sie baten die Kassiererin um das Wechseln eines Bargeldbetrages, lenken diese dabei ab und entwendeten schließlich ca. 100 Euro. Die Diebe fuhren in einem älteren grauen VW Passat mit schwarzer Heckklappe und polnischen Kennzeichen davon. Die Täter sind ca. 25 - 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, haben ein südländisches äußeres Erscheinungsbild und sprachen gebrochen deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

