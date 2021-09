Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer stößt mit Motorradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer war Dienstagmittag (12 Uhr) auf der Scherlebecker Straße in Richtung Westerholter Straße unterwegs. Zeitgleich verließ ein 55-jähriger Autofahrer den Parkplatz eines Verbrauchermarktes und bog auf die Scherlebecker Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der genaue Unfallort liegt ca. 30m hinter der Polsumer Straße. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 7.500 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Beide Unfallbeteiligte wohnen in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell