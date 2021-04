Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Haselünne (ots)

Am Freitag kam es auf dem Schwarzenbergweg in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige war auf ihrem Fahrrad gegen 7.50 Uhr in Richtung Hammer Straße unterwegs. Als sie einem am Fahrbahnrad geparkten Pkw auswich, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die beiden Beteiligten unterhielten sich nach dem Zusammenstoß, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Kurz darauf setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

