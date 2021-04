Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht dunkelfarbenen Pick-up

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Fahrer eines Geländewagens mit offener Ladefläche wird verdächtigt, am Mittwochmorgen in der Hauptstraße einen Unfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen zu haben. Im Begegnungsverkehr streifte er mit seinem Pick-up einen entgegenkommenden Kleintransporter. Ein Außenspiegel des Firmenwagens wurde beschädigt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Unbekannte mit dem Geländewagen weiter. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wem ist am Mittwoch kurz nach 6:30 Uhr in der Hauptstraße ein dunkelfarbener Pick-up aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell