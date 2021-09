Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Alleinunfall - Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 15.50 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreuzung Im Scheierbruch/ Alsenstraße. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Bottrop fuhr auf der Alsenstraße in Richtung Scharnhölzstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer sowie mit einem Baum. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Aufgrund der nicht vollständig geklärten Unfallursache wurde der Wagen sichergestellt.

