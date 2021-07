Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei gibt Reisehinweise zum Start der Sommerferien

Münster/Paderborn (ots)

Die momentan niedrigen Corona-Inzidenzen in vielen Ländern Europas und die bevorstehenden Sommerferien lassen auch die Passagierzahlen an den Flughäfen Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt in den nächsten Tagen und Wochen wieder spürbar ansteigen.

Damit sich das Urlaubsgefühl bereits am Flughafen einstellt und Reisende keine "bösen" Überraschungen am Check-In oder bei der Grenzkontrolle erleben, gibt die Bundespolizei folgende Hinweise:

Überprüfen Sie rechtzeitig vor Urlaubsbeginn die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente. Passersatzpapiere, die in nur begründeten Ausnahmefällen von der Bundespolizei für deutsche Staatsangehörige, Angehörige der europäischen Union, des europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz sowie Personen, die zur Rückkehr in diese Staaten berechtigt sind, ausgestellt werden können, werden mitunter nicht von allen Staaten anerkannt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Ausstellung eines Reiseausweises als Passersatz.

Zur Vermeidung von zeitintensiven Überprüfungen empfiehlt die Bundespolizei nicht sorgeberechtigten Begleitpersonen (z.B. Oma/Opa) von minderjährigen Kinder folgende Unterlagen mitzuführen:

- Eine formlose Einverständniserklärung des/der Personensorgeberechtigten mit Angaben zum Minderjährigen, ggf. Personalien der Begleitpersonen und Reiseziel bzw. Reiseverlauf - Personalien und Erreichbarkeit des/der Personensorgeberechtigten - Kopie der Ausweisdatenseite des/der Personensorgeberechtigten

Dies erleichtert die Arbeit der Grenzpolizei hinsichtlich einer möglichen Kindesentziehung oder eines unerlaubten Entfernens des Kindes aus dem Einflussbereich des/der Erziehungsberechtigten.

Informieren Sie sich rechtzeitig zu den jeweils aktuellen Corona-Vorschriften in Ihrem Urlaubsland als auch für die Wiedereinreise in das Bundesgebiet.

Planen Sie genügend Zeit ein, reisen sie frühzeitig an und begeben sie sich unmittelbar nach dem Check-In zur Sicherheitskontrolle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell