Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Fenster von Pizzeria eingeworfen

Homberg (ots)

Tatzeit: 04.10.2020, 22:30 Uhr bis 05.10.2020, 09:28 Uhr

Unbekannten Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kasseler Straße ein Fenster einer Pizzeria eingeworfen.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Melsungen berichten, hatten die Täter vermutlich einen in der unmittelbaren Nähe gelagerten Basaltstein aufgenommen und in das Fenster der Pizzeria geworfen. Der Basaltstein durchbrach die Scheibe und kam auf dem Boden des Gastraumes zum Liegen. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Im Frühjahr nach der Neueröffnung kam es bereits zu Sachbeschädigungen durch Graffiti in Verbindung mit einer Straftat gemäß § 86 a StGB (wir berichteten).

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

