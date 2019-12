Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zehn mutmaßlich totalgefälschte 100-Dollarnoten

Halle (ots)

Am Donnerstag, den 12. Dezember 2019 kontaktierte eine Mitarbeiterin der Reisebank auf dem Hauptbahnhof Halle gegen 14.30 Uhr die Bundespolizei. Bei ihr befand sich eine 60-jährige Frau, die zehn 100-Dollarnoten in Euro umtauschen wollte. Allerdings waren diese mutmaßlich alle gefälscht. Die Bundespolizisten begaben sich zum Ereignisort und nahmen die Frau mit. Die Deutsche gab an, das Geld von ihrer Tante erhalten zu haben. Aufgrund des Verdachtes der Straftat Inverkehrbringen von Falschgeld wurden die zehn Geldscheine beschlagnahmt, die zuständige Landespolizei informiert und der Sachverhalt vor Ort übergeben.

