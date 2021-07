POL-STD: 27-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Drochtersen tödlich verletzt

Polizeiinspektion Stade

27-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Drochtersen tödlich verletzt

Stade

Am heutigen Vormittag gegen 10:50 h kam es auf der Kreisstraße 45 zwischen Drochtersen und der Elbinsel Krautsand zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Der Yamahafahrer aus Drochtersen war mit seinem Krad in Richtung Krautsand unterwegs und hatte in einer leichten Rechtskurve gerade einen Paketfahrer mit seinem Transporter überholt, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Er kam zu Sturz und prallte gegen einen Straßenbaum auf der linken Fahrbahnseite.

Der Stader Notarzt und die Besatzung eines Drochtersener Rettungswagens konnten dem 27-jährigen nicht mehr helfen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Seine Yamaha wurde bei dem Unfall total zerstört.

Die Feuerwehr Drochtersen wurde eingesetzt und übernahm Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Die Kreisstraße 45 musste für die Zeit der Arbeiten an der Unfallstelle und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Zeugen, die etwas über die Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unfall sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Drochtersener Polizeistation zu melden.

