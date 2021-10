Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung

Mainz-Bretzenheim (ots)

25.09.2021 - 03.10.2021

Im Laufe der vergangenen Woche kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bretzenheim. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand durch gewaltsames Öffnen der Wohnungsabschlusstür Zutritt zur Wohnung, als der Wohnungsinhaber urlaubsbedingt nicht anwesend war. Die Flucht aus der Wohnung erfolgte höchstwahrscheinlich über den Balkon in Richtung der Straße Südring. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und in der durchwühlten Wohnung eine Spurensicherung durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell