Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuber gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagabend wurden zwei junge Männer von bislang unbekannten Tätern verletzt und ausgeraubt. Die beiden 19- und 20-jährigen Geschädigten Mainzer waren auf dem Nachhauseweg, als sie gegen 23:30 Uhr auf eine andere Personengruppe trafen. Mit der Gruppe, bestehend aus zwei männlichen und zwei weiblichen Personen kam es zum Gespräch und man entschied sich gemeinsam auf einem Parkhausdach "Am Kronberger Hof" den Abend ausklingen zu lassen. Hier gingen plötzlich die zwei männlichen Personen aus der Gruppe auf die beiden Geschädigten los. Der 19-Jährige wurde unvermittelt von einem der Männer geschlagen, konnte aber sofort flüchten und sich so einem weiteren Angriff entziehen. Der 20-jährige Geschädigte wurde ebenfalls von einem der Männer geschlagen, konnte aber nicht so schnell flüchten und wurde im Anschluss von den Tätern am Boden festgehalten. Ihm Bauchtasche, Geldbörse, Handy und Fahrrad geraubt. Der 20-Jährige erlitt zudem diverse Platz- und Schürfwunden am gesamten Körper. In einem günstigen Moment gelang ihm die Flucht und er begab sich sofort zur Polizei und erstattete Anzeige. Die beiden Täter und ihre Begleiterinnen konnten allerdings nicht mehr angetroffen werden, werden aber wie folgt beschrieben:

1. Täter:

ca. 180-185cm groß, ca. 20 Jahre alt, heller afrikanischer Phänotyp - braune Locken bis zu den Ohren. Schmale Statur, schmales Gesicht. Keine Brille, kein Bart. Bekleidet mit einem vermutlich grauem Hoodie oder einer grauen Jacke.

2. Täter:

ca. 175cm, ca. 20 Jahre alt, braune Haare. Schmale Statur. Kein Bart, keine Brille. Dunklere Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell