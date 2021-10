Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ersthelferin gesucht

Mainz-Winterhafen (ots)

Bereits am Freitagabend, den 13.08.2021 gegen 23:00 Uhr kam es am Winterhafen in Mainz zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 18-jähriger von einem ihm unbekannten Beschuldigten mit einem Schlagstock mehrfach auf den Kopf geschlagen und dadurch schwer verletzt wurde. Genaue Tatörtlichkeit war der obere Fußgängerbereich zwischen Mole und Bootshaus. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine junge Frau den schwer verletzten 18-Jährigen bis zum Eintreffend es Rettungsdienstes betreute und Erste Hilfe leistete. Die Mainzer Polizei sucht nun nach der bislang namentlich nicht bekannten Ersthelferin, die als wichtige Zeugin in Frage kommen und helfen könnte die Tat gänzlich aufzuklären. Wer sachdienliche Hinweise zur Ersthelferin oder zur Tat vom Freitag den 13.08.2021 geben kann, wird gebeten sich mit den Ermittlern des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend der Mainzer Polizei, unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

