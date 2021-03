Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel weggeworfen

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, erkannten Polizisten der Polizeiinspektion in Linz bei ihrer Streifenfahrt, dass ein junger Mann in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen bei erkennen des Streifenwagens etwas wegwarf. Nachdem der Mann angehalten werden konnte, schauten die Beamten nach, es handelte sich um Betäubungsmittel. Auch bei ihm wurden weitere Betäubungsmittel und ein Joint aufgefunden. Gegen den 20-jährigen Mann aus Bad Hönningen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

