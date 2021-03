Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle

Geschwindigkeitsmessung

Anhausen (ots)

Am Dienstagmittag führten Polizeibeamte der PI Straßenhaus in der Neuwieder Straße in Anhausen einer Laserkontrolle durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. Die Beamten ahndeten 12 Verstöße im Verwarngeldbereich. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 65 km/h. Außerdem ahndeten die Beamten 3 Verstöße gegen die Gurtpflicht und eine verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt.

