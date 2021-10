Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Große Mengen Kupferkabel gestohlen

Mainz-Zahlbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere hundert Meter Kupfer Kabel von der Großbaustelle auf dem Gelände des ehemaligen Hildegardis Krankenhauses in Mainz. Teilweise wurden bereits verlegte Kupferkabel abgeschnitten, herausgezogen bzw. abmontiert und gestohlen. Darüber hinaus wurden komplette Kabeltrommeln mit mehreren hundert Metern Kupferkabel aus dem Umzäunten Baustellengelände entwendet. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen derzeit im unteren fünfstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell