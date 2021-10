Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tätergruppierung gesucht - zwei junge Männer in Begleitung von zwei jungen Frauen treten mehrfach in Erscheinung

Mainz-Altstadt (ots)

30.09.2021

Am vergangenen Donnerstagabend scheint eine Gruppierung von zwei jungen Männern und zwei jungen Frauen mehrfach durch Gewaltdelikte im Mainzer Innenstadtgebiet in Erscheinung getreten zu sein. Neben einem Raub zum Nachteil zweier junger Männer auf einem Parkhausdach am Kronberger Hof gegen 23:50 Uhr (siehe unsere Pressemeldung vom 01.10.2021 "Räuber gesucht"), könnte die bislang unbekannte Gruppierung für weitere Taten in Frage kommen.

Bereits gegen 23:30 Uhr beschädigte eine vierköpfige Personengruppe mehrere Fahrräder im Bereich des Fischtorplatzes und geht verbal aggressiv gegen einen 55-jährigen Anwohner vor.

Einige Minuten Später wurde eine 54-jährige Frau im Bereich Höfchen angegriffen. Die spätere Geschädigte wurde zunächst von den vier Personen auf der Straße angesprochen, wonach es zu einem Streitgespräch kam. Während des Streits wurde die 54-Jährige zunächst von einem der beiden jungen Männer bespuckt und anschließend, unter Anfeuern der beiden weiblichen Personen, von beiden Tätern geschlagen und getreten. Die Täter und ihre Begleiterinnen flüchteten hiernach in Richtung Schusterstraße.

Bei allen drei Taten wird die Personengruppe nahezu identisch beschrieben:

1. Täter:

ca. 180-185cm groß, ca. 20 Jahre alt, heller afrikanischer Phänotyp - braune Locken bis zu den Ohren. Schmale Statur, schmales Gesicht. Keine Brille, kein Bart. Bekleidet mit einem vermutlich grauem Hoodie oder einer grauen Jacke.

2. Täter:

ca. 175cm, ca. 20 Jahre alt, braune Haare. Schmale Statur. Kein Bart, keine Brille. Dunklere Kleidung.

Begleiterinnen: eine ca. 155cm groß, die andere ca. 170cm groß, beide bekleidet mit einem Mantel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell