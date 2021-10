Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pkw nimmt Linienbus die Vorfahrt - Fahrgäste verletzt

Mainz (ots)

01.10.2021, 15:30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurden bei einem Unfall in einem Linienbus drei Fahrgäste leicht verletzt. Gegen 15:30 Uhr befuhr der Linienbus die Hattenbergstraße auf dem Sonderstreifen für Linienbusse und Schienenfahrzeuge in Fahrtrichtung "An der Bruchspritze". Im Kreuzungsbereich Hattenbergstraße/Mombacher Straße beabsichtigte der Bus geradeaus zu fahren, die dortige Ampel für Linienverkehr zeigte zu diesem Zeitpunkt "Freie Fahrt" an. Ein bislang nicht näher identifizierter Pkw befuhr zeitgleich ebenfalls die Hattenbergstraße und bog verbotswidrig nach links in die Mombacher Straße ab ohne den Bus passieren zu lassen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der Busfahrer musste abrupt abbremsen, weswegen drei Fahrgäste im Bus stürzten und sich leicht verletzen. Der Pkw setzte seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort. Nach ersten Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Pkw um einen BMW mit Wiesbadener Kennzeichen handeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

