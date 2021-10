Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall in Gonsenheim - Zeugen gesucht

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am 04.10.2021 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "An der Krimm" / Weserstraße in Richtung "Obere Kreuzstraße".

Ein LKW-Fahrer und eine PKW-Fahrerin bogen gleichzeitig auf den parallel verlaufenen Linksabbieger-Spuren aus dem Wohngebiet "An der Krimm" in Richtung "Obere Kreuzstraße" ab. Dabei befuhr der LKW die linke Spur, der PKW die rechte Spur. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Beiden Fahrzeugen.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mehrere Passanten an der Ampel, welche den Unfall beobachtet haben könnten. Diese werden zur Klärung der Unfallursache gebeten, sich auf der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131-654210 zu melden.

