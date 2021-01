Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0071--Viele Verkehrsunfälle nach Schneefall und Glätte--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 29.01.21

Am Freitag schneite es in ganz Bremen. Der Schneefall sorgte für schwierige Straßenverhältnisse und lange Staus. Die Polizei musste bis in die Nacht zu über 130 Verkehrsunfällen ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Durch Schnee und Glätte kam es seit 12 Uhr mittags bis in die späten Abendstunden auf den Straßen im Bremer Stadtgebiet zu 120 Unfällen. Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, zu größeren Unfällen kam es nicht. Meist handelte es sich dabei um Auffahrunfälle oder die Autos rutschen in geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Auf der A27 konnten Lkws am Nachmittag nicht mehr fahren, da es zu glatt war. Lange Staus und Verkehrsbehinderungen waren die Folge des Wintereinbruchs in ganz Bremen. In der Nacht krachte es noch 13-mal, es blieb aber bei leichten Glätteunfällen.

Die Polizei rät zu Vorsicht. Es wird für die nächsten Tage weiter Frost und Schneefall prognostiziert. Bevor Sie losfahren, befreien Sie das Auto komplett von Eis und Schnee. Passen Sie die Geschwindigkeit an und halten Sie genügend Abstand zum Vordermann. Vermeiden Sie hektische Fahrmanöver.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell