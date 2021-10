Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Stolpersteine in Güstrow beschmiert: Zeugen gesucht

Güstrow (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag mehrere Stolpersteine sowie einen Gedenkstein für die ehemalige Synagoge in 18273 Güstrow, Krönchenhagen 13 beschmiert. Anwohner informierten am Sonntagvormittag die Polizei. Am Tatort konnten umfangreich Spuren sichergestellt sowie Zeugen vernommen werden. Die Ermittlungen übernimmt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Weitere Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Tatortbereich wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 038208/888 2224, per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell