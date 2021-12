Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 10.00 Uhr in der Keetstraße zum Diebstahl einer Geldbörse: Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus der Einkaufstasche einer 75-Jährigen aus Lohne deren braunes Portemonnaie samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch in Kulturcafè

In der Zeit zwischen Mittwoch, 01. Dezember 2021, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 02. Dezember 2021, 17.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Kulturcafè in der Keetstraße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021, kam es zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr in der Falkenbergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen BMW 225xe iPerformance eines 63-Jährigen aus Lohne. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf seiner Hofeinfahrt und wurde durch unbekannte Täter mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes angegangen. Die gesamte Fahrerseite wurde zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 08.30 Uhr auf dem Bergweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 40-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem PKW die Josefstraße in Richtung Bergweg. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines vom rechts kommenden 17-jährigen Fahrradfahrers aus Lohne. Dieser bremste stark ab und stürzte infolgedessen von seinem Fahrrad. Die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss zunächst vom Ereignisort, konnte aufgrund aufmerksamer Zeugen aber im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden. Am Fahrrad des 17-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, wurde gegen 21.25 Uhr auf der Langen Straße eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Dinklage kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 02. Dezember 2022, wurde gegen 22.00 Uhr auf dem Stoppelmarktgelände ein 23-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Halter des PKW, einen 21-Jährigen aus Lohne, welcher sich zur Vorfallszeit auf dem Beifahrersitz befand und welcher davon wusste, dass der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 09.15 Uhr auf der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 78-jährige Frau aus Vechta hatte ihren Pkw, einen VW Golf IV, ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Noch bevor sie aus ihrem Fahrzeug aussteigen konnte, knallte es plötzlich laut und der linke Außenspiegel ihres PKW wurde beschädigt. Der schadensverursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Weitere Hinweise zum Fahrzeug liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallfllucht / Z e u g e n a u f r u f Am Freitag, 03. Dezember 2021, von 03.00 Uhr bis 04.00 Uhr, beabsichtigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Falkenrotter Straße in Vechta, nach rechts auf die Bundesstraße B69 aufzufahren. Hierbei fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne die Art seiner Beteiligung und Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der verusachte Sachschaden beträgt 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, wurde gegen 22.10 Uhr auf der Vördener Straße ein 24-Jähriger aus Damme einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 24-Jährigen eine Blutporbe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug den abgestellten schwarzen PKW Mercedes eines 21-Jährigen aus Damme und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall endet mit gefährlicher Körperverletzung

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Barnstorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 49-jähriger Autofahrer aus Diepholz übersah einen sich bereits im Überholvorgang befindlichen 30-jährigen Autofahrer aus Barnstorf, als er selbst zum Überholvorgang ausscherte.

Der PKW des Barnstorfers war zum Unfallzeitpunkt mit insgesamt sechs Insassen besetzt (2x männlich, darunter der Fahrer, 2x weiblich (39 und 21 Jahre alt) und 2 Kinder. Die PKWs stießen seitlich zusammen, wodurch das Fahrzeug des Unfallverursachers zunächst nach links von der Fahrbahn geriet, bevor es auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Der 30-jährige Barnstorfer sowie sein 20-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Barnstorf, verließen unmittelbar nach der Kollision ihr Fahrzeug und liefen zum PKW des Mannes aus Diepholz. Einer der beiden Männer riss die Fahrertür auf, doch anstatt dem 49-Jährigen zu helfen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Fahrzeug befand, trat einer der Männer den 49-Jährigen mehrfach. Der andere schlug den 49-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Welcher von beiden Männern welche Angriffe vollführte, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Eine 29-jährige Unfallzeugin aus Drebber, welche die Handgreiflichkeiten beobachtet hatte, begab sich ebenfalls zum verunfallten PKW, um die Parteien zu trennen und die Auseinandersetzung zu schlichten. Dieses führte dazu, dass eine der beiden Mitfahrerinnen aus dem PKW des Barnstorfers ihr gegenüber handgreiflich wurde. Auch hier muss noch ermittelt werden, welche der beiden Frauen die körperlichen Übergriffe begangen hat. Durch den Unfall wurden der Diepholzer, der Barnstorfer, sowie die beiden Mitfahrerinnen aus seinem PKW leicht verletzt. Die Frauen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Zeugin wurde durch die Handgreiflichkeiten ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 2000 Euro.

