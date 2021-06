Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei kontrolliert Poser- und Tuning- Szene

Zahlreiche Fahrer und Fahrzeuge nahm die Polizei am Wochenende in Ulm unter die Lupe.

Ulm (ots)

Wie in der Vergangenheit mehrfach angekündigt hatte die Polizei auch am vergangenen Wochenende einen verstärkten Blick auf getunte Autos und deren Fahrer. Insgesamt kontrollierte die Polizei 256 Fahrzeuge und 342 Personen. Insgesamt 43 Fahrzeuglenker beanstandete die Polizei bei ihren Kontrollen. Vorrangig konnten nicht angegurtete und telefonierende Autofahrer festgestellt werden. An vier Autos hatten deren Besitzer Veränderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Die Polizei wird ihre gezielten Kontrollen fortsetzen. Sie weist darauf hin, dass Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden können. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

