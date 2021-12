Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Tuning

Am 02.12.2021, um 21:00 Uhr, fiel im Innenstadtbereich von Cloppenburg einer zivilen Funkstreifenbesatzung ein PKW durch permanentes Motoraufheulen auf. Zudem konnte durch das Fahrverhalten des Fahrzeugführers ein deutlich erhöhtes Geräuschverhalten am PKW festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße räumte der Fahrer, ein 20-jährige Cloppenburger, weitreichende Veränderungen an der Abgasanlage ein: So wurde unter anderem der Katalysator ausgebaut, sowie Mittel-/Endschalldämpfer derart modifiziert, dass das Geräuschverhalten nicht mehr den geltenden Bestimmungen entsprach. Eine Schallpegelmessung ergab einen vorwerfbaren Wert von 92 dB. Laut Zulassungsbescheinigung sind lediglich 80 dB erlaubt. Durch diese illegale Veränderung der Abgasanlage war die Betriebserlaubnis des PKW erloschen. Der PKW wurde zum Zwecke einer technischen Untersuchung sichergestellt. Durch einen Sachverständigen wird das Fahrzeug nun auf die unzulässigen Veränderungen untersucht und ein Gutachten erstellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 16.15 Uhr in einer Parfümerie in der Langen Straße zu einem Ladendiebstahl: Zwei Männer wurden von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Waren in ihren Jackentaschen verstauten. Als sie von der Mitarbeiterin angesprochen wurde, händigten die Männer ihr das Diebesgut aus. Als die Frau angab, die Polizei rufen zu wollen, flüchteten die beiden Männer aus dem Geschäft. Hierbei wurde einer von ihnen bis zum Eintreffen der Polizei von Passanten festgehalten. Bei diesem handelte es sich um einen 25-Jährigen aus Lindern. Der noch unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 30 Jahre alt, - Südosteuropäisches Aussehen, - Bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, Jeans, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und drei weißen Streifen, dunkle Mütze mit weißer "adidas"-Aufschrift.

Bereits am Dienstag, 30. November 2021, sowie am Mittwoch, dem 01. Dezember 2021, war in den Abendstunden in der Parfümerie zu zwei Ladendiebstählen, begangen durch dieselbe Tätergruppierung, gekommen: Insgesamt fünf Personen (2x männlich, 2x weiblich, 1x Kind) hatten sich zeitlich versetzt in die Parfümerie begeben und gemeinschaftlich mehrere Artikel. Sie entkamen unerkannt. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Mann 1: - Südosteuropäisches Erscheinungsbild, - Dicke Statur, - Bekleidet mit einem dunklen Cappy, blauer Jacke, blauen Jeans und dunklen Schuhen.

Mann 2:

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild, - Kurze dunkle Haare, - Dicke Statur, - Bekleidet mit einer blauen Jacke mit grauen Ärmeln, dunklen Jeans und dunklen Schuhen.

Frau 1:

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild, - Dicke Statur (möglicherweise schwanger), - Bekleidet mit einem grauen Parka, blau-weißem Pullover, roter Hose, weißen Schuhen und einem pinken Rucksack.

Frau 2:

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild, - Dicke Statur, - Bekleidet mit einem dunklen Mantel, dunklen Sportschuhen und hellen Handschuhen.

Kind:

- Männlich, - südosteuropäisches Erscheinungsbild, - kurze, dunkle Haare - ca. 10 Jahre alt, - schlank, - bekleidet mit einem dunklen Parka.

Alle Personen waren aufgrund der geltenden Schutzvorschriften gegen die Corona-Pandemie mit Mund-Nasen-Schutzmasken maskiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, zwischen 10.30 Uhr und 11.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in das Wohnhaus eines 78-Jährigen Mannes in der Dechant-Hauptmann-Straße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 03. Dezember 2021, wurde gegen 00.30 Uhr auf der Bether Straße ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Cloppenburg kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,46 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021, kam es um 07.40 Uhr in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer übersah beim Abbiegen einen 13-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jungen, setzte seine Fahrt aber dann fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Junge blieb unverletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Weitere Angaben zum Fahrzeugführer liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek OT Hoheging - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 07.55 Uhr auf dem Mittelweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 20-Jährige Fahrzeugführerin aus Garrel befuhr mit ihrem PKW den Mittelweg in Richtung Bundesstraße B213. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte leicht gegen einen Baum. An ihrem PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lindern OT Liener - Brand in einem Futtermittelwerk

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 16.40 Uhr in der Auener Straße zu einem Brand in einer dortigen Futtermittelfabrik. Das Feuer entstand aus bislang ungeklärter Ursache im Kühlbereich für die Futterpelletsherstellung und dehnte sich auf angrenzende Gebäudeteile und Maschinen aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Lindern, Lastrup und Löningen waren mit 85 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 500000 Euro beziffert.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 15.15 Uhr auf der Straße An der B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Löningen. Aufgrund von Staubildung beabsichtigte er, auf der Fahrbahn zu drehen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden PKW eines 48-Jährigen aus Haselünne. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch das Fahrzeug des 48-Jährigen gegen den PKW eines 81-Jährigen aus Haselünne sowie den LKW eines 44-jährigen Rumänen geschleudert wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Lastruper und der Mann aus Haselünne wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 15000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 19.15 Uhr in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Löningen befuhr gemeinsam mit einem 20-Jährigen aus Löningen auf einem Mofa die Ringstraße aus Richtung Linderner Straße in Fahrtrichtung Bremer Straße. Dort beabsichtigte er, nach rechts in die Straße "Alter Postweg" abzubiegen. Beim Abbiegevorgang rutschte das Hinterrad des Mofas weg, wodurch es auf die Seite kippte. Hierbei wurde der Sozius leicht verletzt.

