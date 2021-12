Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 02.Dezember 2021, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 73-jährige mit ihrem PKW die Oldenburger Straße in Richtung Elisabethfehn. Als sie nach links in die Ramsloher Straße abbiegen wollte, übersah sie eine 34-jährige Barßelerin, die mit ihrem PKW die Oldenburger Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß erlitt die 34-jährige leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 02. Dezember 2021, zwischen 05.30 Uhr und 13.30 Uhr, kam es an der Langen Straße, auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten PKW, Ford Kuga und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Kuga entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Barßel - Schockanruf eines falschen Polizeibeamten

Am Donnerstag, 02. Dezember 2021, kam es um 10.00 Uhr bei einem älteren Ehepaar aus Barßel (82 und 83 Jahre alt) zu einem Schockanruf durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser gab fernmündlich bekannt, dass die Tochter der Eheleute einen tödlichen Unfall verursacht hätte, weshalb sie inhaftiert worden sei. Die Tochter könne gegen Entrichtung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Höhe der Kaution sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich festgesetzt worden. Im weiteren Verlauf der Gesprächsführung wurde auch Gold gefordert. Die Eheleute hoben den geforderten Betrag bei ihrer Hausbank ab, wurden aber misstrauisch. Bevor es zu einer Übergabe kommen konnte, wandten sie sich an die Polizei, sodass letztendlich kein Schaden entstand.

Die Polizei appelliert daher auf diesem Wege nochmals an alle Bürgerinnen und Bürger, nachfolgende Tipps, welche im Detail auch auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick nachzulesen sind, zu beherzigen: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht selber mit Namen melden oder sich als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen, - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis, - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, - Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen, - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie das mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen, - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110, - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen, - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (z.B. A. Mustermann)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell