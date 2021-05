Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Zahlreiche Motorräder kontrolliert und mehrere Unfälle mit Zweirädern

Am Samstag und Sonntag überprüfte die Polizei schwerpunktmäßig Motorräder in der Region.

Ulm (ots)

Die Motorradsaison ist bereits in vollem Gange und viel Biker nutzten die sonnigen Temperaturen für ausgedehnte Touren. Dass die Routine im Umgang mit der Maschine erst wieder neu eingeübt werden, zeigten mehrere Unfälle in der Region. Sich mental auf kritische Situationen vorzubereiten, ist wichtig. Das langsame Herantasten an die Geschwindigkeit und die Schräglage sind gerade am Anfang für den besonnenen Biker unerlässlich.

Wie angekündigt kontrollierte das Polizeipräsidium Ulm am vergangenen Wochenende wieder verstärkt Motorräder und ihre Lenker. Am Samstag führte die Polizei im Bereich Riedlingen zwischen 10 und 17 Uhr durch. Insgesamt 86 Motorräder, zwei Quads und zwei Autos nahmen die Beamten unter die Lupe. 39 Fahrzeuge beziehungsweise deren Lenker mussten beanstandet werden. Zehn Motorräder verfügten nicht mehr über ein ausreichendes Profil. Bei sieben Krädern wurden Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen. Ein 19-Jähriger hatte an seiner KTM keine Spiegel montiert. Für ihn war die Fahrt zu Ende. Ebenso stellte die Polizei fest, dass er für das Motorrad nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Einen Quad-Fahrer ohne Helm stoppten die Beamten. Er musste so lange an der Kontrollstelle bleiben, bis er einen Helm organisiert hatte. Erst dann durfte er weiter fahren.

Im Bereich Uhingen kontrollierte die Polizei am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr zahlreiche Motorräder und Autos. Am Ende wurden 76 Motorräder und 13 überprüft. Dabei ahndete die Polizei zwölf Gewschwindigkeitsverstöße und bei acht Fahrzeugfahrzeugen war wegen verschiedener technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen.

(BC) Burgrieden - Am Sonntag gegen 12.30 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW von Burgrieden in Richtung Rot. Sie überholte ein Auto mit Hänger. Dabei schätzte sie den Überholweg falsch ein. Ein entgegenkommender 46-Jähriger musste mit seinem Skoda stark abbremsen. Dahinter fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Suzuki Motorrad. Er bemerkte das Bremsmanöver des Skoda zu spät und fuhr ihm in das Heck. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Rettungskräfte behandelten ihn an der Unfallstelle. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. ++++++ 0886026

(GP) Wangen - Ein 31-Jähriger fuhr am Sonntag mit seiner Ducati von Wangen in Richtung Schorndorf. In einer Linkskurve verlor der Mann kurz nach 17 Uhr die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte von seinem Motorrad und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Ducati entstand etwa 2.000 Euro Schaden. +++++++ 0886898

(HDH) Gerstetten - Zu schnell fuhr ein 33-Jähriger am Sonntag von Altheim in Richtung Gerstetten. Gegen 11.45 Uhr kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem Waldstück prallte er mit seiner Honda gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um den Mann. Auch war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Abschlepper barg die Honda. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. +++++++ 0886085

(UL) Amstetten - Eine 18-Jährige überquerte am Sonntag gegen 13 Uhr mit ihrem Ford die Landesstraße 1232 und wollte geradeaus in die Ortsstraße fahren. Von rechts kam ein 52-Jähriger mit seinem Suzuki Motorrad. Er hatte Vorfahrt. Den übersah die junge Frau. Der Kradlenker konnte nicht mehr anhalten und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. +++++++ 0886283

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell