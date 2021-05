Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Anhänger verletzt Fußgänger - Leichte Verletzungen erlitten Vater und Tochter am Samstagmittag in Blaustein durch einen rollenden Anhänger.

Ulm (ots)

Gegen 14:50 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die Oberherrlinger Straße auf Höhe der Lindenhofschule bergauf. An seinem Mercedes hatte er einen Anhänger. Durch eine Bodenwelle löste sich dieser Anhänger von der Kupplung und rollte unkontrolliert weiter vorwärts nach rechts. Dort liefen zu dieser Zeit ein 59-jähriger Vater mit seiner 10-jährigen Tochter auf dem Gehweg. Der Anhänger erfasste beide und kollidierte anschließend mit einer Mauer. Glücklicherweise wurden Vater und Tochter nur leicht verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf.

