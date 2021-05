Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/Volkersheim - Jägerstand gestohlen - Komplett abgebaut und gestohlen wurde ein Jägerstand in einem Wald bei Volkersheim.

Bereits am 24.04.2021 wurde in einem Waldstück südöstlich von Volkersheim eine illegale Feuerstelle errichtet. Die Beamten des Polizeireviers Ehingen überprüften die Örtlichkeit. Sie stellten fest, dass nicht nur die Feuerstelle unerlaubt errichtet worden war. Zusätzlich waren Teile eines in der Nähe gestandenen Jägerstandes dort verbrannt worden. Nach ersten Ermittlungen haben unbekannte Täter diesen Jägerstand abgebaut und gestohlen. Selbst das mit Dachpappe eingedeckte Dach und den Betonsockel haben sie mitgenommen. Die Reste wurden offensichtlich in der Feuerstelle verbrannt. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die am 24.04.2021 in den Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/588-0) zu melden.

